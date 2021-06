Paprec se félicite du succès de son nouveau green bond d'un montant de 450 ME











Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2015, Paprec était la première entreprise française de taille intermédiaire (ETI) à faire appel aux marchés afin de lever une obligation verte (les "green bonds"). Ce 23 juin, le numéro trois français de la gestion des déchets a de nouveau mis en place des obligations vertes pour soutenir sa forte croissance et a levé 450 millions d'euros.

Avec les acquisitions en cours et d'autres potentielles opérations de croissance organique et externe à venir, le groupe créé en 1994 va atteindre deux milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 14.000 salariés dès cette année.

Dès le feu vert des autorités de la concurrence et de la commission des transferts et des privatisations, Paprec pourra en effet finaliser les acquisitions de CNIM Opérations & Maintenance et TIRU et se renforcer fortement dans la valorisation énergétique...