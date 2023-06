Osmosun lance son introduction en bourse

(Boursier.com) — Osmosun , acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (Code ISIN : FR001400IUV6 - Mnémonique : ALWTR). L'Autorité des marchés financiers a approuvé, le 20 juin 2023, le prospectus préparé par la société sous le numéro 23-233, composé du document d'enregistrement approuvé le 7 juin 2023 sous le numéro I.23-027, de la note d'opération en date du 21 juin 2023 et du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération).

- Offre d'un montant d'environ 8 ME pouvant être porté à environ 9,2 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et jusqu'à 10,6 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation (dont environ 0,7 ME par voie de cession d'actions dans le cadre de l'Option de Surallocation)

- 3,5 ME d'engagements de souscription (dont 2,7 ME par compensation de créances), soit 43,1% du montant initial de l'Offre (en milieu de fourchette)

- Fourchette indicative de prix : entre 5,10 euros et 6,90 euros par action

- Période de souscription : du 21 juin 2023 jusqu'au 4 juillet inclus pour l'Offre à Prix Ouvert et jusqu'au 5 juillet (12h) pour le Placement Global

- Éligibilité de l'offre aux dispositifs PEA et PEA-PME, à la réduction de l'impôt sur le revenu et au réinvestissement économique dans le cadre d'un apport cession (article 150-0 B ter du Code général des impôts)

Quentin Ragetly, Président Directeur Général d'OSMOSUN, déclare : "L'introduction en bourse d'OSMOSUN marque une étape clé dans l'accélération de notre développement ; il est urgent d'agir pour répondre à la problématique mondiale de l'eau que nous connaissons tous. Grâce à notre technologie brevetée de dessalement par énergie solaire sans batterie, nous sommes aujourd'hui parfaitement positionnés pour répondre à la demande du marché, qui est à la recherche de solutions de production d'eau potable performantes, plus économiques et plus écologiques.

L'introduction en bourse va nous permettre de soutenir notre croissance en densifiant notre présence commerciale et opérationnelle à l'international afin de capitaliser sur notre avance technologique et saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous sur nos marchés.

Nous avons l'ambition de multiplier par 10 notre taille à horizon 5 ans, tout en améliorant régulièrement notre rentabilité. C'est à cette ambition que nous vous proposons de vous associer lors de notre introduction en bourse. Faisons ensemble d'OSMOSUN un acteur incontournable du traitement de l'eau."