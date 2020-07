OSE Immuno obtient un financement de 200.000 euros de Nantes Métropole

(Boursier.com) — OSE Immunotherapeutics SA annonce l'obtention d'un financement à hauteur de 200.000 euros de Nantes Métropole pour l'élaboration d'un vaccin prophylactique contre le virus pandémique SARS-CoV-2.

Cette subvention a été attribuée dans le cadre du Fonds métropolitain d'appui aux innovations en santé liées à la crise sanitaire du COVID 19, doté de 1 million d'euros, créé par Nantes Métropole pour accompagner les initiatives et les laboratoires de recherche.

OSE Immunotherapeutics s'est engagée dans la lutte contre COVID-19 et travaille à l'élaboration d'un vaccin contre le virus pandémique SARS-CoV-2. Ce programme de recherche vise à la mise au point d'une vaccination prophylactique orientée vers les cellules T mémoires, et basée sur une approche peptides multi-épitopes (épitopes modifiés pour induire des réponses CD8 robustes et durables).

Pour mener son programme, la société s'appuie sur son expertise de sélection et d'optimisation de peptides d'intérêt et sur son savoir-faire issu de la technologie d'optimisation d'épitopes (néo-épitopes) Memopi pour accroître la réponse immune mémoire des lymphocytes T contre des antigènes particuliers dans la COVID-19.

A partir d'approches bio-informatiques et d'algorithmes de prédictivité de l'immunogénicité dans le génome des virus, les équipes de recherche d'OSE Immunotherapeutics ont screené un grand nombre de peptides issus de différentes protéines des virus SARS-CoV-2, SARS-CoV (virus responsable de la maladie de Sras) et MERS-CoV (coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient) et sélectionné les épitopes immuno-dominants issus de 8 protéines majeures des coronavirus.

"Nous remercions Nantes Métropole de nous soutenir avec un financement qui va contribuer à l'élaboration au plus vite d'un candidat vaccin contre COVID-19. Nos équipes travaillent très activement pour finaliser la phase préclinique de ce programme basé sur l'approche d'une réponse des lymphocytes T, capable d'un effet durable dans le temps pour permettre l'élimination des cellules infectées et éviter le développement de formes graves. Nous espérons disposer de premiers résultats précliniques confirmant une protection au cours de l'été, ce qui nous permettrait de pouvoir lancer la phase clinique en fin d'année, et sous réserve des financements nécessaires pour cette étude clinique", déclare Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.