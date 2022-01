OSE Immuno annonce la nomination de Dominique Costantini

(Boursier.com) — OSE Immuno annonce le départ d'Alexis Peyroles en tant que Directeur général de la Société. Dominique Costantini, actuellement Présidente du Conseil d'administration d'OSE Immunotherapeutics et Directrice générale de 2012 à 2018, a été nommée Directrice générale intérimaire, avec effet immédiat. La recherche d'un nouveau Directeur général a démarré avec l'aide d'un cabinet de recrutement international de premier plan.

Alexis Peyroles a démissionné pour des raisons de santé, il restera impliqué dans les avancées d'OSE Immunotherapeutics. Il va continuer à soutenir la Société pendant les prochains mois à travers une mission de consultant afin d'assurer une passation fluide. Pendant cette période de transition, Dominique Costantini s'appuiera sur l'équipe de direction renforcée d'OSE Immunotherapeutics, en particulier Laurence de Schoulepnikoff, aujourd'hui "Chief Business Officer", nommée Directrice des Opérations, fonctions qu'elle occupait précédemment chez AMAL Therapeutics.

Dominique Costantini, Présidente et Directrice générale d'OSE Immunotherapeutics, commente : "Nous remercions Alexis pour sa forte implication dans la Société et nous lui souhaitons le meilleur. Grâce à son leadership, depuis 2013 où il a rejoint OSE à ses tout débuts en tant que Directeur des Opérations, puis comme Directeur général depuis 2018, la Société est devenue un acteur majeur dans les domaines de l'immunologie & inflammation et de l'immuno-oncologie. Trois accords de partenariat majeurs ont été conclus, un portefeuille diversifié de produits first-in-class a été constitué et une équipe très solide a été mise en place. Alexis continuera à soutenir OSE en tant que conseiller afin d'assurer la meilleure transition possible".

Dominique Costantini ajoute : "Je remercie chaleureusement le Conseil d'administration pour sa confiance au moment où nous entrons dans une nouvelle phase de notre croissance, une étape de transformation axée sur l'avancement en préclinique et en clinique de nos actifs innovants en immunologie & inflammation et en immuno-oncologie. Nous sommes mobilisés pour assurer une évolution réussie en recrutant le meilleur candidat pour conduire cette nouvelle étape d'OSE".