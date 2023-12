Orpea vise 500 millions d'euros de cessions en 2024 et prévoit de lancer une foncière

(Boursier.com) — Le groupe de maisons de retraites médicalisées Orpea a publié un bilan des premiers résultats de son plan de redressement et annonce poursuivre sa transformation en 2024 avec comme priorité absolue le support fourni à ses établissements.

" Par exemple, mettre en place une information toujours plus performante et sécurisée, des achats éthiques, locaux et de qualité, une gestion administrative et financière simplifiée et créer une Ecole des Métiers ainsi qu'une Ecole du Management ", affirme Orpéa.

Le groupe vise 500 millions d'euros de cessions en 2024 et prévoit de lancer une foncière. L'immobilier a été placé au service des établissements avec un objectif de détention fixé à 20% à 25% du portefeuille immobilier et Orpea a d'ores et déjà cédé les murs de plusieurs maisons de retraite, notamment aux Pays-Bas et en Autriche pour un montant de 200 millions d'euros.

Orpea compte se doter d'une raison d'être dans ses statuts au premier semestre 2024, adopter une nouvelle identité et s'engager pour devenir une société à mission en 2025.