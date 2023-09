Orano et Urenco signent un accord de consortium

(Boursier.com) — A l'occasion du symposium WNA organisé à Londres, Orano et Urenco ont annoncé la signature d'un accord de consortium pour les essais et le développement du nouveau cylindre 30B-X qui équipe un emballage innovant (DN30-X), conçu pour le transport d'uranium naturel enrichi jusqu'à 20%.

Ce nouveau cylindre est conçu dans la perspective des futurs transports de combustible LEU+ / HALEU. Pour les nouvelles conceptions de combustibles à venir et l'évolution du marché des petits réacteurs modulaires, il faut des solutions de transport de l'uranium avec un enrichissement allant jusqu'à 20%. A ce jour, ces solutions ne sont pas disponibles sur le marché.

L'emballage DN30-X combine les propriétés de la coque de protection DN30 et du nouveau cylindre 30B-X dont le système de contrôle de criticité (CCS) inséré à l'intérieur du cylindre, permet d'assurer la sûreté des transports grâce à des barres de contrôle aux caractéristiques neutrophages.

Deux versions du cylindre 30B-X sont disponibles pour une capacité de transport optimisée en fonction du niveau d'enrichissement de l'uranium, avec un nombre différent de barres de contrôle dans le CCS : un modèle avec une capacité de 1.460 kg d'uranium enrichi jusqu'à 10%, et un deuxième avec une capacité de 1.271 kg d'uranium enrichi jusqu'à 20%.

L'emballage DN30-X a été homologué en mars 2023 par la Commission de réglementation nucléaire américaine (NRC). L'octroi de la licence en France est en cours et est attendu au second semestre 2024. La licence pour les autres pays suivra sur demande.

Parallèlement à la licence en France, deux prototypes du cylindre 30B-X ont été livrés à deux usines d'enrichissement pour tester l'intégration des cylindres dans leurs processus d'usine : un site d'enrichissement Urenco et Tricastin pour Orano.

(1) Combustible constitué d'uranium naturel enrichi avec un taux d'enrichissement allant de 6% (LEU, Low Enriched Uranium) et jusqu'à 20% (HALEU, High-Assay, Low Enriched Uranium).