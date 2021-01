Oqton Inc a levé plus de 40 M$

(Boursier.com) — Oqton Inc, société de logiciels basée aux États-Unis et en Belgique et spécialisée dans les solutions IA pour l'industrie manufacturière, annonce aujourd'hui qu'elle a levé plus de 40 M$ lors d'un tour de table de financement en Série A, mené par Fortino Capital, investisseur de premier plan dans les logiciels B2B, par PMV, le fonds d'investissement de la Région flamande, et par Sandvik, groupe mondial d'ingénierie.

Son équipe fondatrice (Samir Hanna et Ben Schrauwen) et plusieurs business angels, dont Carl Bass (ancien CEO d'Autodesk), Dries Buytaert (Drupal et Acquia) et Peter Mercelis (Layerwise) ont également participé au tour de table. Ces fonds seront utilisés pour poursuivre le développement de la plateforme, tout en étendant les partenariats commerciaux de la société dans différents domaines et sur plusieurs marchés verticaux (fabrication additive, soudage robotisé, machines CNC).