OneWealthPlace lève 1 million d'euros et acquiert la société Silk

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OneWealthPlace , fintech qui développe des solutions digitales dédiées aux sociétés de gestion, annonce une levée de fonds d'un million d'euros auprès d'investisseurs privés issus de l'Asset et du Wealth Management et d'éditeurs de logiciels et de la BPI. La Fintech annonce également le rachat de la plateforme Silk.

Cette première levée de fonds a été réalisée à la fois auprès d'investisseurs avisés, professionnels de l'Asset & du Wealth Management ainsi que du monde de l'édition de logiciels ; mais également de la BPI qui est intervenue à travers le dispositif French Tech Bridge.

Les fonds levés vont permettre d'accélérer le développement de OneWealthPlace dans ses deux métiers (Asset et Wealth management), développer une offre intégrée avec la société Silk, et préparer une levée de fonds institutionnelle.

La distribution des fonds doit se simplifier et profiter des apports du digital, c'est pourquoi OneWealthPlace se rapproche de la société Silk, une entreprise spécialiste des solutions digitales dédiées aux professionnels de la Gestion d'Actifs, dans le but de renforcer son offre Interactive de composants digitaux sur les fonds. Cette acquisition s'inscrit dans la vision stratégique de OneWealthPlace de construire un écosystème de gestion de la distribution des fonds.

La Fintech prévoit également, le lancement en avril, de la plateforme AirFund, qui vise à simplifier, digitaliser et dynamiser la distribution des fonds, ce qui marquera une première étape dans la construction de cet écosystème...

Maxime Gaudin, Directeur Général Délégué en charge du développement de OneWealthPlace : "Grâce à cette levée de fonds, nous sommes en capacité de financer notre stratégie de croissance. Le rapprochement avec Silk est une excellente nouvelle et nous permet d'accélérer notre feuille de route 2021 en renforçant notre offre de digital marketing sur les fonds pour les sociétés de gestion et les distributeurs en France et en Europe."