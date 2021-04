Onepilot lève 2,5 ME pour réinventer l'externalisation du support client

(Boursier.com) — Onepilot , la solution innovante d'externalisation du support client, annonce aujourd'hui son lancement officiel et sa première levée de fonds de 2,5 millions d'euros avec Global Founders Capital (fond d'investissement des fondateurs de Rocket Internet), Kima Ventures et plusieurs business angels renommés comme Thomas Rebaud (fondateur & CEO de Meero), Roxanne Varza (directrice de Station F), Fredrik Hjelm (Fondateur & CEO de Voi) ou encore Baptiste Corval (fondateur de Phenix) entre autres.

Ce premier tour de table permet à la pépite française d'annoncer officiellement son lancement sur le marché français et de pouvoir développer sa solution pour accélérer sa croissance et préparer une expansion future à l'international.