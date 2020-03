OMT : Comité de crise

OMT : Comité de crise









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a organisé une réunion virtuelle de haut niveau qui a rassemblé les principaux organismes des Nations Unies, les présidents du Conseil exécutif et des commissions régionales de l'OMT et des dirigeants du secteur privé.

Sachant que le tourisme est le secteur économique le plus durement frappé par la COVID-19, tous les participants ont accepté l'invitation du Secrétaire général de l'OMT de faire partie du comité de crise pour le tourisme mondial, lequel a été institué alors que l'OMT compte faire paraître un guide mondial pour le redressement.

Le comité piloté par l'OMT tiendra des réunions virtuelles à intervalles périodiques, vu la nécessité d'une action coordonnée et efficace mobilisant les secteurs public et privé, les pouvoirs publics, les institutions financières internationales et les Nations Unies.

Etroite relation

Depuis le début de la pandémie, l'OMT travaille en étroite relation avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour orienter le secteur du tourisme face au défi de la COVID-19.

La réunion a été conduite depuis Madrid mais à distance, pour des raisons de santé publique.

On y a réitéré l'appel à la coopération internationale pour faire front commun dans le cadre d'une action fondée sur les recommandations les plus à jour en matière de santé publique et tenant compte de la profondeur de l'onde de choc économique et du coût social de la pandémie.

Du jamais vu

"Cette urgence de santé publique sans précédent est d'ores et déjà une crise économique qui aura un coût social" a déclaré le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili. Il a ajouté que le tourisme "est le secteur le plus durement frappé ; toutes nos estimations les plus réalistes ont été prises de vitesse par la réalité changeante".