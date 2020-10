Omnes annonce une levée de 130 ME pour investir dans la 'Deep Tech'

(Boursier.com) — Omnes , acteur majeur du private equity et de l'infrastructure, annonce le closing final de son fonds Omnes Real Tech et se dote d'une capacité d'investissement de 130 ME pour investir dans la Deep Tech. Soutenu par de nombreux investisseurs institutionnels, dont Bpifrance, Omnes Real Tech se polarise sur le financement en tour A et B de start-up Deep Tech développant des technologies de rupture (composants, matériaux, logiciels). En investissant sur le long terme dans ces start-up, Omnes contribue à renforcer l'innovation française et européenne dans des domaines stratégiques (Space Tech, Green Tech, Cybersécurité...), enjeux de souveraineté et de développement durable.

Acteurs de la nouvelle révolution industrielle actuelle qui voit se mêler biologie, numérique et physique, de nombreuses start-up portent des innovations technologiques de rupture qui naissent grâce à l'excellence technologique européenne, l'émergence de multi entrepreneurs à succès et de programmes de financement d'amorçage spécifiques.

Cependant, après la phase d'amorçage, peu d'acteurs français du capital risque sont capables d'accompagner ces jeunes pousses qui nécessitent l'expertise de spécialistes pouvant les conseiller sur des thématiques précises comme l'internationalisation, la production, les process qualité, la roadmap R&D ou encore le marketing.

C'est à cette opportunité de marché que répond le fonds Omnes Real Tech dont l'ambition est d'accompagner lors des tours A et B une vingtaine de start-up Deep Tech qui développent des technologies stratégiques pour la France et l'Europe.

Un fonds consacré à la Deep Tech soutenu par de nombreux investisseurs dont Bpifrance

Doté de 130 millions d'euros, le fonds Omnes Real Tech dépasse la taille cible initiale de 100 millions d'euros et bénéficie du soutien d'investisseurs de premier plan, comme Bpifrance, déjà fortement engagé dans l'émergence et la croissance des start-up Deep Tech, mais également de nombreux investisseurs institutionnels et industriels (PRO BTP, Vygon...).

A ce jour, le fonds a déjà investi dans Solvionic, Dust Mobile et Sekoia opérant respectivement dans les domaines des batteries du futur et de la cybersécurité à fort potentiel de croissance.

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, et à la suite du plan de relance industrielle du gouvernement, cette initiative vient contribuer au renouveau d'une industrie innovante, compétitive et soucieuse de l'environnement. Par sa spécialisation (composants, matériaux et logiciel) et sa volonté de construire des ponts entre start-up et acteurs industriels, le fonds Omnes Real Tech ambitionne de devenir une des chevilles ouvrières de la revitalisation du tissu industriel.

Michel de Lempdes, Managing Partner d'Omnes commente : "Depuis 20 ans, Omnes accompagne de nombreux serial entrepreneurs à succès dans les Deep Tech dont certains ont investi dans notre fonds. De par son expérience et sa complémentarité, cette communauté est un véritable levier de création de valeur pour nos start-up. Elle prodigue des conseils précieux aux nouvelles équipes dirigeantes. Notre volonté est d'investir dans des start-up Deep Tech proposant des technologies de rupture capables de donner à la France et l'Europe une avance technologique stratégique".