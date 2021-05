Omer-Decugis & Cie : approbation du document d'enregistrement par l'AMF dans le cadre de son projet d'introduction sur le marché Euronext Growth à Paris

(Boursier.com) — Omer -Decugis & Cie, Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I. 21-022, en date du 21 mai 2021.

Ce Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse d'OmerDecugis & Cie sur le marché Euronext Growth à Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'une approbation sur le Prospectus relatif à l'opération.

Omer-Decugis & Cie, une histoire familiale autour des fruits et légumes débutée en 1850

Fondé en 1850, Omer-Decugis & Cie est un groupe familial international spécialisé dans les fruits et légumes frais, principalement exotiques et développé de père en fils depuis 6 générations. Dirigé par Vincent OmerDecugis, le Groupe s'est engagé, depuis quelques années, dans une accélération de sa croissance sur un marché porteur au niveau européen.

Installé sur le marché de Rungis, plus grand marché de produits frais au monde, où il fait partie des acteurs majeurs et historiques des fruits et légumes, le Groupe propose plus de 1.000 références dont les principales sont commercialisées dans ses propres marques reconnues de ses clients (Dibra, Selvatica, Terrasol, le Marché...) ou en marques de distributeur (MDD). En 2020, le Groupe a livré plus de 102 000 tonnes de fruits et légumes frais réparties à 76,5% en France et 23,5% dans le reste de l'Europe.