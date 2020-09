Olympe réalise un tour d'investissement de 2,5 MCHF pour accélérer sa croissance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Laurent Chatelanat et Antoine Forel, co-fondateurs d'Olympe, éditeur de logiciel lausannois dont la plateforme disruptive de développement accompagne les grandes entreprises dans leur digitalisation, sont fiers d'annoncer la clôture d'un tour d'investissement s'élevant à 2.5 millions de francs suisses au 31 juillet 2020.

Cette levée de fonds marque l'entrée en capital d'Inter Invest Capital - société de gestion leader de ce tour de table - et de son co-fondateur et associé, M. Benjamin Cohen, au Conseil d'Administration d'Olympe. Ce tour a également permis l'entrée au capital de plusieurs employés désireux de s'impliquer davantage dans l'entreprise. Par ailleurs, l'Assemblée Générale des actionnaires a décidé d'une prolongation de la période de souscription au capital jusqu'au 31 octobre 2020, pour un montant supplémentaire maximum d'un million de francs suisses.

"Olympe a développé une plateforme avec une fonctionnalité " low code software " permettant de libérer les entreprises des silos techniques existants et d'adopter de nouveaux usages technologiques par une multitude d'utilisateurs chez ses clients. Nous avons particulièrement apprécié l'excellence des équipes d'Olympe, qui ont su élaborer une proposition de valeur pertinente, différenciante et innovante sur un marché en très fort développement. Nous sommes ravis de mener ce tour de table qui permettra à Olympe d'industrialiser sa démarche commerciale et d'accélérer son développement" commente Benjamin Cohen, Co-Fondateur et Associé d'Inter Invest Capital.

Grâce à cet investissement, les co-fondateurs et leurs 30 coéquipiers pourront accélérer la phase de commercialisation de la plateforme en renforçant le contingent vente et marketing. D'autre part, l'équipe de développement bénéficiera également de ce grand pas pour concevoir la plateforme Olympe de demain, en répondant continuellement aux nouveaux besoins des utilisateurs en termes de système d'information d'entreprise.