OLY Be annonce une série A de 1,5 ME

OLY Be annonce une série A de 1,5 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La start-up OLY Be (olybe.com) vient d'annoncer une série A de 1,5 ME pour accélérer sur son marché des cours de Yoga et des pratiques sportives douces. Ce tour de financement est mené par Eutopia (Feed, Merci Handy, Tediber, Oh My Cream,...).

Fondée par Gaëlle Frizon de Lamotte il y a 5 ans, OLY Be a réussi à s'imposer sur un marché du yoga extrêmement dynamique en France : 420 ME avec près de 3 millions de pratiquants et une croissance annuelle de 10%...