(Boursier.com) — La start-up OLY Be annonce une levée de fonds de 1,5 ME auprès d'Eutopia, fonds d'investissement européen "early-growth" spécialisé dans les startups consumer. L'objectif de cette levée de fonds est de renforcer sa position de leader du yoga en France.

Pour cela, OLY Be compte recruter une vingtaine de personnes d'ici 2021, elles seront notamment missionnées pour développer d'autres cours de yoga, améliorer encore l'app, renforcer l'ancrage d'OLY Be dans les villes où elle est déjà présente mais aussi ouvrir d'autres villes (Lille et Toulouse sont d'ores et déjà annoncées).