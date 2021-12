Ocean Winds, détenu à 50 % par EDPR, remporte un PPA de 400 MW aux Etats-Unis

(Boursier.com) — EDP Renewables (Euronext : EDPR), quatrième producteur mondial éolien et solaire, annonce qu'Ocean Winds, la joint-venture 50/50 entre EDPR et ENGIE, a conclu un contrat d'achat (PPA : Power Purchase Agreement) portant sur 400 MW pour Mayflower Wind Energy LLC. Cette joint-venture, appartenant actuellement à Ocean Winds (50%) et Shell New Energies (50%), fournira à l'Etat du Massachussets une énergie propre grâce à l'éolien offshore.

Ce PPA de 400 MW s'ajoute à une capacité déjà sécurisée de 804 MW annoncée le 30 octobre 2019. Au total, Mayflower Wind dispose désormais de 1 204 MW de capacité sécurisée.

Les éoliennes de Mayflower, lorsqu'elles seront pleinement opérationnelles, permettront d'alimenter 800 000 foyers en électricité chaque année, créeront plusieurs centaines d'emplois en favorisant le développement économique de la région et éviteront l'émission annuelle de 4 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Mayflower Wind aidera ainsi le Massachusetts à atteindre ses objectifs de production d'énergie propre avec un taux nul d'émissions nettes en 2050.

Cette annonce accroît la visibilité d'EDPR dans l'éolien offshore, avec 0,5 GW déjà en exploitation et 3,5 GW de capacité sécurisée à construire, améliorant et diversifiant ainsi les options de croissance et de rentabilité sur le long terme, tout en maintenant un profil de risque équilibré.