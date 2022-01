Obiz relève encore son estimation de chiffre d'affaires 2021

(Boursier.com) — La plateforme digitale de marketing relationnel responsable Obiz s'attend une nouvelle fois à dépasser son objectif de chiffre d'affaires annuel et anticipe désormais une croissance de plus de 135% en 2021, contre près de 90% jusqu'alors visé. Le chiffre d'affaires annuel consolidé 2021, qui sera communiqué le 4 février 2022 (donnée non auditée), devrait ainsi s'établir à plus de 36 ME, contre un objectif relevé à plus de 29 ME le 1er décembre 2021 et 21 ME initialement annoncés lors de l'introduction en Bourse de la société en avril 2021.

Cet exercice 2021 particulièrement dynamique positionne désormais Obiz en avance sur son objectif de chiffre d'affaires visé dans le cadre du plan stratégique 2025 : 50 ME, hors éventuelles opérations de croissance externe.

Obiz entend poursuivre un développement dynamique en 2022, s'appuyant sur ses axes stratégiques : accroissement du nombre de programmes affinitaires, développement international, monétisation des boutiques e-commerce et lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients. Plusieurs discussions sont également en cours en vue de concrétiser une ou plusieurs opérations de croissance externe cette année.