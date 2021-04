Obiz : approbation du Document d'enregistrement par l'AMF

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I. 21-008, en date du 16 avril 2021.

Cette approbation du Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse d'Obiz sur le marché Euronext Growth à Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'une approbation sur le Prospectus relatif à l'opération.

Créée en 2010 par Brice Chambard, Président-Directeur général de la société, Obiz développe des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables. En s'appuyant sur sa plateforme digitale propriétaire, Obiz permet à ses clients de proposer à leurs bénéficiaires un large panel d'offres promotionnelles permettant d'améliorer leur bien-être et d'augmenter leur pouvoir d'achat.

Pour cela, Obiz conçoit, déploie et pilote pour le compte de ses clients des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce. Ces solutions, exclusives et personnalisées, donnent accès pour leurs bénéficiaires aux meilleures offres promotionnelles, sélectionnées et négociées par Obiz, auprès de son réseau de 35.000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.