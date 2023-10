Nutrimea annonce le lancement d'une gamme dédiée aux sportifs !

(Boursier.com) — Nutrimea , marque leader dans la vente de Compléments Alimentaires sur le Digital, annonce le lancement d'une gamme complète de compléments alimentaires pour le Sport.

Le sport, que 70% des 15-40 ans pratiquent régulièrement et qui est principalement cité comme l'activité numéro 1 pour rester en bonne santé, est un segment particulièrement prisé des sportifs via la prise de compléments alimentaires.

L'équipe de 'R&D' interne de Nutrimea a ainsi cherché à adresser ce marché de manière différenciée avec une gamme complète, dans l'objectif de développer des formules de grande qualité au plus grand nombre, et de les rendre très accessibles via le canal digital.

Cette toute nouvelle gamme comprend 4 produits spécialement formulés pour répondre aux besoins de chaque sportif, quelle que soit son activité. On y retrouve de la Whey, de la L carnitine, de la Créatine et des BCAA. Endurance, récupération, musculation, perte de poids, énergie... Ces 4 nouveaux produits ont tous des bienfaits et des propriétés différentes pour soutenir toutes sortes d'activités sportives comme la zumba, le fitness, la musculation ou la course à pied.

Voici les bienfaits de chacun :

- La Whey contient 75% de protéines natives et permet d'augmenter la masse musculaire et de maintenir la santé des os. Cette Whey est native et provient de protéines de lait issues de l'ouest de la France. Très riche en protéines, elle contient 18 acides aminés dont les EAA et BCAA. Disponible au parfum vanille ou chocolat, la Whey de Nutrimea est savoureuse et très facile à reconstituer pour une consommation facilitée.

- La L-carnitine est un acide aminé principalement retrouvé dans les viandes rouges. Nutrimea a conçu une L-carnitine végétarienne qui permet d'accélérer la récupération en limitant les courbatures, de réduire la fatigue et de faire perdre du poids.

- La créatine est également un acide aminé naturellement présent dans le corps humain qui permet de transporter de l'énergie dans les muscles. Elle est particulièrement efficace pour améliorer les performances physiques lors d'exercices courts et de forte intensité. Elle favorise la force et la puissance musculaire.

- Les BCAA sont 3 acides aminés (leucine, isoleucine et valine) faisant partie des acides aminés essentiels (EAA). Ils se comportent comme des sources d'énergie pendant les efforts physiques. Les BCAA réduisent les courbatures pour une meilleure récupération et construisent les muscles en favorisant la synthèse des protéines musculaires.

Avec cette nouvelle Gamme Sport complète contenant des produits de qualité, Nutrimea répond, d'une manière particulièrement adéquate aux besoins de tous les sportifs en les aidant à atteindre leurs objectifs.

"Après avoir couvert une large gamme de compléments alimentaires dans le domaine de la Santé, de la Beauté et du Bien-Être, l'extension de notre gamme au domaine du Sport répond à notre ambition de couvrir tous les besoins du quotidien de nos clients" souligne Adèle Maaliki, responsable 'R&D' de Nutrimea. "Nous avions un cahier des charges précis qui a nécessité plusieurs années afin de parfaire nos formules, et sommes fiers aujourd'hui d'apporter au marché une gamme aboutie, complète et dont nos équipes sont les premiers consommateurs."

"Avec une couverture géographique de 12 pays et nos positions de leaders sur plusieurs gammes en France, Italie, Allemagne et Espagne sur les plateformes de e-commerce, Nutrimea adresse dès à présent ces produits à un bassin de 200 millions de consommateurs" a commenté Laurent Jacob, DG de Nutrimea.

"Ce lancement porte la gamme de nos produits à plus de 60, et nous allons annoncer prochainement des nouveautés en termes de galéniques et d'innovations"