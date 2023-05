Novaxia livre sa dernière opération de recyclage urbain au coeur de Paris

(Boursier.com) — Novaxia livre une nouvelle réhabilitation emblématique, au coeur du 11e arrondissement de Paris. Financée par Novaxia Investissement et réalisée par Novaxia Développement, l'opération a consisté en la réhabilitation d'un programme de bureaux obsolètes et sa transformation en un immeuble hybride et modulable accueillant un établissement d'enseignement supérieur sur près de 2.200 m2 et 6 étages. La totalité de la structure et la façade art déco de l'immeuble ont été conservées et magnifiées ; un 'rooftop' avec une vue imprenable sur Paris a été aménagé.