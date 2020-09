Novaxia Investissement annonce l'acquisition du 6ème actif de sa SCPI NEO

Novaxia Investissement annonce l'acquisition du 6ème actif de sa SCPI NEO









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Novaxia Investissement, gestionnaire de fonds immobiliers dédiés au renouvellement urbain, annonce l'acquisition d'un 6ème actif, situé à Labège dans l'agglomération toulousaine, pour le compte des investisseurs de sa SCPI, NEO.

"L'investissement dans le renouvellement urbain des métropoles françaises et européennes est une des lignes directrices de notre véhicule. Toulouse, 5ème agglomération française et ville qui gagne le plus d'habitants chaque année selon l'INSEE[1], s'impose comme une métropole régionale attractive incontournable pour les investisseurs de notre SCPI NEO. Cette acquisition renforcera la diversité de l'état locatif avec une exposition sur un acteur des technologies de l'information et contribuera positivement à la performance de NEO dont l'objectif de performance pour l'année 2020 est de 6% net de frais de gestion" a réagi Mathieu Descout, Directeur général de Novaxia Investissement, directeur de la Gestion.

Lancée en 2019, NEO est une SCPI gérée par Novaxia Investissement. Elle a déjà acquis 6 actifs immobiliers en France et en Allemagne en l'espace d'un an et affiche une capitalisation de 24,5 millions d'euros.

Son taux de distribution (TDVM) était de 6,47% en 2019. La société de gestion maintient son objectif de taux de distribution pour la SCPI NEO de 6% en 2020 (les performances passées ne préjugent pas des performances futures).