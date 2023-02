Nouvelles tensions sur le marché obligataire, le taux de l'OAT à dix ans au plus haut depuis avril 2012

(Boursier.com) — La forte remontée des taux obligataires se poursuit ce mardi après l'accélération inattendue de l'inflation française et espagnole en février. Pour la première fois, le marché monétaire montre que la Banque centrale européenne prolongera son cycle de hausse des taux jusqu'en 2024 avec un taux de dépôt qui atteindra la barre des 4% en février 2024, et dépasserait ainsi le pic observé il y a plus de deux décennies. Comme le rappelle 'Bloomberg', il y a quelques semaines à peine, les traders pariaient sur un taux maximal d'environ 3,5% en juillet 2023. La BCE a déjà relevé ses taux directeurs de 300 points de base depuis juillet, portant son taux de dépôt à 2,5%.

Le deux ans allemand au plus haut depuis 2008

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans grimpe de 8,7 points de base à 3,13%, au plus depuis 2008. Celui du Bund, la référence dans la zone euro, n'est pas en reste avec une hausse de 7 pb à 2,645%, sur un niveau inédit depuis 2011. En France, le taux de l'OAT à dix ans se tend de 8 pb à 3,126%, au plus haut depuis avril 2012 .

Les taux maintenus à haut niveau pendant "une période assez longue" ?

Alors que les membres de la BCE montent régulièrement au créneau pour rappeler que l'Institution a encore du pain sur la planche pour gagner son combat contre l'inflation, Christine Lagarde en tête, Philip Lane a déclaré ce mardi que les gouverneurs pourraient maintenir les coûts d'emprunt à un niveau élevé pendant un certain temps une fois que ces derniers auront atteint leur pic. Il y a à peine trois semaines, les traders s'attendaient à ce que la BCE cesse d'augmenter ses taux d'ici le milieu de l'année. Interrogé par 'Reuters' sur la durée du maintien des taux à un niveau restrictif, l'économiste en chef de l'Institution a répondu que cela pourrait être "une période assez longue, un bon nombre de trimestres".

Pour que l'Institution mette fin à ses hausses de taux, Philip Lane a défini trois critères: les projections de l'institution sur l'horizon à trois ans doivent être abaissées, des progrès réalisés sur l'inflation sous-jacente et, enfin, la BCE doit attester de l'efficacité de sa politique monétaire. "Les marchés n'ont pas pleinement intégré le pic", affirme à 'Bloomberg' Piet Christiansen, stratège chez Danske Bank. "Cela peut pousser plus haut, en particulier pour la réunion de mai, qui ne fixe toujours qu'une probabilité de hausse à 50/50 entre 25 et 50 points de base".

Les tensions sur les prix ont commencé à s'atténuer, selon Philip Lane

Malgré les dernières données clairement haussières sur le front de l'inflation, Philip Lane a indiqué que les tensions sur les prix dans la zone euro ont commencé à s'atténuer, y compris pour l'inflation sous-jacente. Si la baisse des prix à la pompe a récemment contribué à une désinflation, Philip Lane souligne qu'un examen approfondi des données suggère une baisse des prix plus généralisée. La diminution des tensions inflationnistes, notamment grâce à "l'assouplissement des goulets d'étranglement et à des facteurs mondiaux, suggère qu'il y aura un recul significatif de l'indice des prix sur l'énergie, les denrées alimentaires et les biens". Les pressions dans les services s'atténuent également à mesure que l'offre se remet des effets de la pandémie, ce qui rend la question des salaires incontournable... Les pressions sur les prix se sont atténuées au point qu'une révision à la baisse des prévisions de la BCE serait possible le 16 mars, a laissé entendre le dirigeant.

Sur le marché des devises, l'euro a effacé ses pertes matinales face au dollar, revenant à l'équilibre, à 1,061$ entre banques.