Nomination surprise à la tête de la Banque du Japon ?

(Boursier.com) — Vive remontée du yen face au dollar et à l'euro (+1% environ) ce matin. Et pour cause, à en croire les médias locaux, le Premier ministre japonais Fumio Kishida nommera Kazuo Ueda, économiste et ancien membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, pour prendre la tête de la BOJ à partir du mois d'avril. Masayoshi Amamiya, vice-gouverneur de la BOJ, perçu comme le candidat favori à la succession de Haruhiko Kuroda, aurait refusé de prendre le poste, selon le 'Nikkei'.

BREAKING | Japan set to appoint Kazuo Ueda next BOJ governor.https://t.co/IfBvNfUMmd >— Nikkei Asia (@NikkeiAsia), via Twitter

"Le marché a été complètement pris par surprise", affirme à 'Bloomberg Norihiro Fujito, stratège en chef des investissements chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Mis à part le type de politique qu'Ueda adoptera, la façon dont le gouvernement a géré cela semble un peu maladroite, ayant suscité des attentes quant au succès d'Amamiya".

Shinichi Uchida, directeur exécutif de la BOJ en charge de la politique monétaire et Ryozo Himino, ancien chef de la surveillance financière du Japon, auraient été choisis pour les deux postes de vice-gouverneur, selon le 'Nikkei'. Au regard de l'évolution de la monnaie nippone ce vendredi, ces nominations semblent perçues comme des choix 'hawkish' par le marché.