Nomadic Labs rejoint WalChain

(Boursier.com) — WalChain accueille Nomadic Labs en tant que membre de son réseau. WalChain est un réseau Wallon d'acteurs blockchain fondé par des startups, des fonds d'investissement, des centres de recherche et des universités de la région dont l'objectif est de promouvoir le label "Made In Wallonia". Nomadic Labs est une société de recherche et développement qui contribue au développement, à l'adoption et à l'évolution de Tezos, une blockchain publique, décentralisée et évolutive grâce à la gouvernance on-chain.

Le réseau WalChain, composé de près d'une trentaine de membres, dont le fonds d'investissement public WING et le pôle numérique régional Digital Wallonia, travaille depuis plusieurs mois à l'émergence d'un écosystème blockchain local fort et ambitieux. Son objectif est d'être le point de départ d'actions concrètes sur le terrain, avec l'ambition de voir émerger une dizaine de projets blockchain d'ici fin 2021.

En rejoignant ce réseau, Nomadic Labs pourra partager ses connaissances approfondies de la blockchain Tezos aux différents acteurs impliqués et ainsi participer aux quatre grands chantiers menés par l'association : sensibiliser les acteurs de la région, stimuler le développement de la blockchain en promouvant et en soutenant des projets blockchain, former des talents et enfin agir comme un Think Tank en créant du débat et des discussions sur ce sujet...