Nitro annonce un accord pour acquérir Connective

(Boursier.com) — Nitro Software Limited, une société mondiale de logiciels de productivité de documents conduisant la transformation numérique dans les organisations du monde entier, annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord en vue d'acquérir Connective NV, fournisseur européen SaaS de premier plan dans le domaine de la signature électronique.

Le montant de la transaction s'élève à 70 millions d'euros (environ 81 millions de dollars US). Il sera financé par une levée de fonds de 140 millions de dollars australiens (environ 104 millions de dollars américains) et renforcera la position de Nitro en tant que leader mondial de la signature électronique et de la productivité documentaire.