Nidec ASI consolide son leadership européen dans le secteur du stockage d'énergie par batterie

(Boursier.com) — Nidec ASI, qui fait partie de la Division Énergie & Infrastructures du groupe Nidec, un groupe qui s'engage à relancer l'économie dans l'optique d'une plus grande durabilité, continue d'évoluer en Europe, apportant cette fois des solutions concernant le système de stockage d'énergie par batterie (SSEB) pour un projet majeur en Irlande du Nord au Royaume-Uni. Cette installation répond à de nouveaux besoins mondiaux en matière d'environnement et d'énergie et à la demande croissante de sources d'énergie renouvelable qui, grâce à des solutions de stockage d'énergie, peuvent devenir encore plus répandues, contribuant et accélérant ainsi la transition énergétique des combustibles fossiles vers les énergies solaire, éolienne et hydroélectrique.

L'installation SSEB de 50 MW est en cours de construction pour SUSI Partners, un fonds suisse spécialisé en investissement dans les infrastructures d'énergie durable, avec le développeur allemand d'énergie renouvelable ABO Wind agissant en tant qu'entreprise générale. Nidec ASI a été chargée d'agir en tant qu'entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction, tout en s'occupant des services de gestion et de maintenance. Le projet comprend la mise au point et l'installation d'un système complet de stockage par batterie, composé de 13 unités. L'installation est destinée au marché de capacité, aux services de réseau proposés par EIRGrid et SONI pour réduire la congestion du réseau. L'installation stockera tout surplus d'énergie renouvelable produite et l'utilisera pour alimenter le réseau. Le site est situé à proximité d'une zone résidentielle, ce qui n'est pas un problème pour la technologie Nidec ASI, qui a été soigneusement étudiée afin de minimiser son impact environnemental, y compris les émissions de bruit.

Les systèmes de stockage par batterie deviennent partie intégrante de la nouvelle stratégie énergétique et des réseaux électriques modernes en tant qu'éléments clés pour réaliser la vision d'un avenir durable et électrique. Avec environ 1 GWh de solutions SSEB installées dans le monde entier, y compris en Italie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Finlande (où de nouveaux projets sont actuellement en cours de développement) et jusqu'aux Maldives, Nidec ASI se classe parmi les 3 premiers leaders mondiaux dans le secteur. Il est le principal fournisseur d'installations SSEB pour le secteur des services publics en Europe avec un engagement profond dans la révolution de l'énergie verte.

"Je suis très fier de ce projet clé en main. Le fait que SUSI Partners et ABO Wind nous aient choisi comme partenaire est une preuve supplémentaire des excellents résultats que nous avons obtenus à ce jour dans le secteur du stockage d'énergie par batterie, en particulier la performance exceptionnelle de nos produits que nous continuons à démontrer sur le terrain", a déclaré Dominique Llonch, CEO de Nidec ASI et président de Nidec Industrial Solutions. "Nous sommes également fiers des travaux de recherche et de développement entrepris ces dernières années pour améliorer les prévisions de production d'énergie pour les parcs éoliens, encore plus difficiles qu'avec les systèmes photovoltaïques, augmentant ainsi la certitude concernant la quantité d'énergie produite et vendue tout en réduisant considérablement le risque de pannes du réseau électrique. Grâce à ce travail et aux compétences spécifiques développées, nous avons contribué à perfectionner le système de gestion de l'énergie pour le secteur éolien, atteignant des niveaux d'excellence et aidant nos clients à maximiser la rentabilité de leurs installations."

Ce projet, ainsi que les nombreux cas de réussite à travers le monde, font de Nidec ASI un véritable leader dans la transition vers les énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique et freiner la hausse de la pollution atmosphérique produite, favorisant la transition d'un modèle de développement à émissions de carbone élevées vers un modèle durable et écologique.

Pour en savoir plus sur les batteries avec eToro !