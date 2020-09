Nexity certifié 'Great Place to Work'

(Boursier.com) — Pour Nexity, la certification attribuée par 'Great Place to Work' pour le Groupe en France, est la reconnaissance de la démarche engagée depuis plusieurs années pour faire de l'entreprise "l'employeur de préférence" pour ses collaborateurs.

Interrogés de façon libre et anonyme, près de 7.000 collaborateurs ont répondu à l'enquête de 'Great Place to Work' et ont exprimé dans leur très grande majorité leur fierté de travailler chez Nexity, une entreprise inclusive où les nouveaux collaborateurs sont bien accueillis.

Ces résultats, très satisfaisants, sont le reflet des 5 engagements forts de la démarche d'amélioration de Nexity :

1. S'engager à un dialogue social pérenne et constructif, pour mettre en place les valeurs de mixité et d'équité professionnelle ;

2. Garantir une rétribution équitable de la performance individuelle et collective ;

3. Développer les talents et l'employabilité ;

4. Favoriser la qualité de vie au travail ;

5. Promouvoir l'écoute et l'échange entre les collaborateurs.

"Notre plateforme de services à l'immobilier est centrée sur les attentes et les besoins de nos clients. Notre ambition est d'être utile à chacun d'eux, à la société et au monde dans lequel nous intervenons. Chez Nexity, nous considérons nos collaborateurs comme notre capital essentiel et comme nos clients internes. Le travail que nous menons depuis des années, dans une démarche d'amélioration continue, porte aujourd'hui ses fruits : 80% de nos collaborateurs sont attachés à la contribution citoyenne de Nexity, et disent que leur activité professionnelle chez Nexity a du sens et représente bien plus qu'un emploi. Dans un moment où nos vies professionnelles sont impactées par une crise sans précédent, ce chiffre est une grande fierté collective et valide notre modèle et notre culture d'entreprise" explique Julien Carmona, Directeur général délégué de Nexity.

La certification effective à la date du 2 septembre 2020 a une durée d'un an. Le Programme de Reconnaissance de 'Great Place To Work' constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de l'environnement de travail d'une entreprise.

En France, 2 labels sont remis dans le cadre du programme :

- La Certification "Great Place To Work", qui distingue chaque mois toutes les entreprises où il fait bon travailler

- Le Label "Best Workplace" lors de la publication du Palmarès des entreprises où il fait bon travailler, qui récompense les meilleures entreprises certifiées chaque année au mois de mars.