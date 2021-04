Netflix : Patrick Mouratoglou signe chez Nutrimea !

Netflix : Patrick Mouratoglou signe chez Nutrimea !









(Boursier.com) — Nutrimea , marque française de compléments alimentaires naturels et responsable, a dévoilé un partenariat avec Patrick Mouratoglou, le coach emblématique de Serena Williams, mais aussi d'étoiles montantes comme Stefanos Tsitsipas ou encore Coco Gauff, la plus jeune femme à atteindre les 8ème de finale à Wimbledon.

Avec ce partenariat, Patrick Mouratoglou devient le nouvel ambassadeur de la marque, qui a mis à profit ses précieux avis et son expertise dans l'élaboration d'un nouveau produit, dont le lancement sera annoncé au 2ème semestre 2021. Et ce, à un moment où l'actualité du sportif est chargée (docu-série sur Netflix, les tournois du Grand Chelem avec Serena Williams, les évolutions de son Academy, etc).

Pour Nutrimea, marque lancée par les anciens fondateurs de Boursier.com, ce partenariat vise à accélérer la différenciation de la marque qui se veut positionnée sur la qualité, à l'heure où le e-commerce connaît une progression fulgurante, notamment dans le domaine du complément alimentaire. A cette occasion, Nutrimea annonce également la disponibilité dès à présent de sa gamme aux Etats-Unis et en Chine, deux des principaux marchés à l'échelle mondiale.

Nutrimea est une entité du groupe Plastimea, acteur majeur de la vente en ligne des produits bien-être depuis 10 ans. Basée à Paris et Bruxelles, la société de 40 salariés réalise près de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à des ventes réalisées dans plus de 10 pays.