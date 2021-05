Neoen lance la construction du Kaban Green Power Hub et franchit le cap des 2 GW en Australie

Neoen lance la construction du Kaban Green Power Hub et franchit le cap des 2 GW en Australie









Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, a donné à Vestas l'instruction de démarrer les travaux du Kaban Green Power Hub dans le Far North Queensland. Le projet devrait être opérationnel en 2023.

Le Kaban Green Power Hub représente un investissement d'un montant de 373 millions de dollars australiens, qui permettra la production d'une énergie verte et compétitive et le renforcement du réseau électrique dans le Far North Queensland. Le projet comprend la construction d'un parc éolien de 157 MW, situé près de la ville de Ravenshoe, sur le plateau d'Atherton, ainsi que la modernisation d'une ligne de transmission de 320 km du réseau de Powerlink qui longe la côte du North Queensland.

Le gouvernement du Queensland s'est engagé à contribuer à hauteur de 40 millions de dollars australiens à la modernisation du réseau électrique, ce qui permettra le raccordement du parc éolien de Kaban et la création de la "Renewable Energy Zone (REZ)" du North Queensland. Neoen et Powerlink vont s'associer pour réaliser le renforcement de 132 kV à 275 kV de cette ligne entre Cairns et Townsville, ce qui améliorera significativement la fiabilité du réseau et augmentera la capacité pouvant être injectée par d'autres producteurs d'électricité de la région, permettant de raccorder jusqu'à 180 MW de capacités supplémentaires dans le futur.

Le projet s'appuie sur un contrat de vente d'électricité à long terme (PPA), conclu avec CleanCo, producteur et fournisseur public d'énergie propre du Queensland. Ainsi, le parc éolien de Kaban fournira de l'électricité à prix compétitif et contribuera à l'atteinte de l'objectif de 50 % d'énergie renouvelable d'ici 2030 de l'État du Queensland, tout en favorisant de nouveaux investissements et en créant plus de 250 emplois pendant sa construction dans la région du Far North Queensland.

Grâce à d'excellentes ressources en vent, le Kaban Green Power Hub générera chaque année 457 GWh d'énergie verte, soit suffisamment d'électricité pour alimenter près de 100 000 foyers du Queensland, couvrant ainsi l'équivalent des besoins de la ville de Cairns. La production d'énergie éolienne de Kaban est par ailleurs complémentaire de celle des régions méridionales du National Electricity Market, permettant ainsi d'augmenter l'offre pendant les périodes de pointe de consommation.

Fidèle à son modèle "?develop to own?", Neoen sera le propriétaire et l'exploitant à long terme de ce parc éolien et s'engage à ce que cet investissement bénéficie aux communautés locales. Ainsi, la création d'un fonds communautaire permettra de financer chaque année des initiatives locales. Neoen travaillera également en étroite collaboration avec la communauté des Jirrbals, occupants traditionnels des terres accueillant le projet, pour que celui-ci produise des résultats tangibles en matière d'emploi et de développement pour la communauté.

Avec le parc éolien de Kaban, le portefeuille de Neoen franchit le cap de 2 GW de capacité en opération ou en construction en Australie. Neoen détient et exploite 14 projets éoliens, solaires et de stockage dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, d'Australie-Méridionale, de Victoria et d'Australie-Occidentale. Neoen, qui est présent dans quinze pays, vise une capacité mondiale de 10 GW à fin 2025.