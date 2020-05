Neoen et CleanCo Queensland signent un contrat de vente d'électricité pour la plus grande ferme solaire d'Australie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Neoen, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, a signé un contrat de vente d'électricité de 352 MWc avec CleanCo Queensland qui constitue à ce jour l'un des accords les plus importants dans le secteur de l'énergie renouvelable en Australie.

Ce contrat va permettre à Neoen de construire le plus grand parc photovoltaïque d'Australie, le Western Downs Green Power Hub, d'une puissance comprise entre 460 et 480 MWc, à proximité de Chinchilla dans le Sud-ouest du Queensland, qui alimentera le réseau de transport de Powerlink Queensland en énergie propre.

Il s'agit du second contrat d'achat d'énergie renouvelable de CleanCo Queensland depuis sa création en décembre 2018. La centrale photovoltaïque contribuera pour plus de 30% à la quantité d'énergie nécessaire à CleanCo Queensland pour que celle-ci atteigne son objectif d'accroître de 1 GW sa capacité de production d'énergie renouvelable d'ici 2025.

Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : "Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec CleanCo avec qui nous partageons la même vision à long terme. L'énergie solaire produite par le parc de Western Downs viendra compléter la production hydroélectrique de CleanCo et il s'agit de notre premier projet dans le Queensland. Nous sommes pleinement engagés dans la concrétisation de ce projet phare afin de tirer le meilleur parti de l'exceptionnelle irradiation locale, en ayant recours aux toutes dernières technologies et en capitalisant sur notre expérience dans la réalisation de fermes solaires dans le respect des délais et du budget. Nous nous réjouissons à l'idée que Western Downs devienne un projet emblématique avec d'importantes retombées économiques pour la région et les communautés locales, une contribution d'autant plus utile au vu des conséquences attendues du Covid-19 sur l'économie.?Enfin, nous sommes impatients d'aider le gouvernement du Queensland à atteindre son objectif ambitieux de 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030."

En tant qu'entreprise publique de l'État de Queensland, producteur et fournisseur d'énergie propre, CleanCo Queensland se concentre sur les activités qui permettent d'améliorer l'accès à de l'électricité compétitive, de contribuer à l'objectif du Queensland d'atteindre 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et de créer de nouveaux investissements et emplois dans l'État du Queensland.

Le Western Downs Green Power Hub participera de manière très significative à la réalisation de ces objectifs. Il produira suffisamment d'électricité pour alimenter 235.000 foyers du Queensland soit l'équivalent de l'ensemble des foyers de la Sunshine Coast.

Maia Schweizer, directrice générale de CleanCo Queensland, déclare de son côté : "Il s'agit d'une formidable opportunité de contribuer positivement à l'avenir du Queensland. Nous fournissons une énergie abordable, sûre et propre, tout en générant la création de nouveaux emplois dans notre État."

Kevin Kehl, le directeur général par intérim de Powerlink Queensland, ajoute que le Western Downs Green Power Hub est extrêmement bien placé pour se connecter au réseau électrique national via le réseau de transport de Powerlink : "Ce projet portera la capacité du Queensland à 2.000 MW d'énergie renouvelable productible à grande échelle et connectée au réseau de transport de l'État."

Ce projet représente pour Neoen un investissement de 570 millions de dollars australiens. Durant la phase de construction qui débutera en juillet 2020, le projet créera 400 emplois pour les communautés locales et le Sud-ouest du Queensland. La connexion se fera via une nouvelle ligne reliée aux sous-stations de Western Downs. La production d'énergie devrait commencer au cours du premier trimestre 2022...