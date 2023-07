Neoen augmente la capacité de sa batterie de Western Downs (Australie) à 270 MW / 540 MWh

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a confié aux équipes de Tesla et d'UGL l'extension de la capacité de Western Downs Battery, actuellement en construction, pour la porter à 270 MW / 540 MWh. Cette batterie est située dans le sud-ouest du Queensland, en Australie.

Avec cette extension, Western Downs Battery jouera un rôle encore plus important dans la transition énergétique du Queensland.

Western Downs Battery, constituée de Megapack 2XL Tesla, jouxte la plus grande centrale solaire d'Australie, d'une puissance de 460 MWc, au sein du Western Downs Green Power Hub de Neoen. Western Downs Battery bénéficiera ainsi des infrastructures existantes de la centrale photovoltaïque qui vient d'entrer en service. Powerlink, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité du Queensland, est en charge des travaux de raccordement, dont la réalisation de la ligne électrique à haute tension connectant la batterie au réseau. La mise en service de la batterie est prévue fin 2024/début 2025.

Western Downs Battery assurera de nombreux services pour le réseau électrique du Queensland, tels que la fourniture d'énergie de pointe ou la régulation rapide de fréquence, favorisant une plus grande pénétration des énergies renouvelables dans cet État. Par ailleurs, grâce au soutien de l'Australian Renewable Energy Agency (ARENA) via son programme de financement Large Scale Battery Storage Funding Round, Western Downs Battery sera dotée de la technologie d'onduleurs avancés dits grid-forming, capables de générer leur propre consigne de tension et de fréquence. Elle pourra ainsi fournir des services systèmes essentiels à la stabilité du réseau.

Avec cette extension de Western Downs Battery, d'une capacité initialement prévue de 200 MW / 400 MWh, Neoen renforce sa position de leader dans le domaine des grandes batteries en Australie. Neoen détient et exploite également Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) et Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh). De plus, trois autres batteries sont actuellement en construction parmi lesquelles une batterie de 4 heures en Western Australia, Collie Battery, d'une capacité de 219 MW / 877 MWh.

Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : "Nous sommes très heureux d'augmenter la capacité de notre batterie de Western Downs, ce qui témoigne de notre volonté de participer encore plus fortement à la décarbonation rapide du Queensland. Nous remercions Tesla, UGL et Powerlink pour le travail déjà accompli et pour leur engagement dans la réalisation de ce projet. Nous sommes fiers d'avoir désormais des grandes batteries en opération ou en construction dans cinq États australiens."

Paul Simshauser, directeur général de Powerlink Queensland, commente : "Les batteries vont continuer à jouer un rôle majeur dans la transformation de nos capacités de production vers un mix énergétique à faibles émissions. Avec une plus grande capacité de stockage de l'électricité produite par les ressources solaires et éoliennes de notre État, Western Downs Battery permettra au réseau d'opérer dans de meilleures conditions et offrira plus de stabilité aux habitants du Queensland."