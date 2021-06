Naxicap Partners conclut un accord pour l'acquisition de l'activité collecteurs tournants de Cobham

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Naxicap Partners, annonce avoir conclu un accord avec le groupe Cobham pour l'achat des activités Slip Rings and Rotating Systems de Cobham et prévoit une nouvelle phase de croissance du Groupe. L'acquisition est un carve-out de la division Cobham Electrical and Electronic Equipment.

L'activité Slip Rings and Rotating Systems de Cobham ("Cobham SR") est un fournisseur de premier plan de collecteurs tournants et de systèmes rotatifs critiques et de haute performance pour les marchés de l'aérospatiale, de la défense et de l'industrie, où Cobham SR est constamment classée première ou seconde.

L'entreprise bénéficie d'une large base installée de produits sur les principaux programmes existants et a établi des relations de longue date avec un large éventail de clients de premier ordre. Au cours des trois dernières années, l'entreprise a décroché un certain nombre de contrats sur des nouveaux programmes stratégiques à long terme sur tous ses marchés cibles et a aussi récemment fait son entrée dans le secteur spatial.

Cobham SR exploite quatre sites de production spécialisés et stratégiquement situés en France, aux États-Unis et en Suède, qui emploient environ 300 personnes.

Le marché des collecteurs tournants de haute performance reste très fragmenté. L'ambition de Naxicap Partners et de l'équipe de management est de mettre en oeuvre une stratégie de buy-and-buid active pour bâtir une plateforme de consolidation, tout en maintenant la forte dynamique de croissance organique de Cobham SR.

"Nous avons été impressionnés par les solides relations que Cobham SR entretient avec ses clients et par sa capacité à concevoir des produits sur mesure et de haute qualité, qui génèrent des revenus récurrents. L'expertise de l'entreprise et la qualité de son équipe de direction en font une opportunité d'investissement unique dans le secteur. Nous sommes convaincus que le Groupe dispose de tous les atouts clés pour s'imposer comme une plateforme de consolidation majeure sur le marché des collecteurs tournants de haute performance. Nous souhaitons apporter à son équipe de direction tout le soutien nécessaire pour mener à bien un plan de développement ambitieux" commente Angèle Faugier, Partner, Naxicap Partners.

La réalisation de l'opération est soumise à l'autorisation du Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS).