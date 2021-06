Navya annonce la simplification et le renforcement de son directoire

Crédit photo © Navya

(Boursier.com) — Navya annonce la simplification et le renforcement de son Directoire en vue de la future commercialisation de solutions de conduite autonome de niveau 4.

Olivier Le Cornec, CTO, se voit confirmé dans son rôle, Chief Technology Officer, et voit son périmètre élargi aux responsabilités du Manufacturing et du Customer Service.

Charles Beigbeder, président du Conseil de Surveillance de Navya, a notamment déclaré : "Depuis l'arrivée d'Olivier, Navya a franchi une étape cruciale avec la finalisation de ses systèmes de conduite autonome de niveau 4. Dans une phase clef pour le développement de l'entreprise qui passe de la vente d'expérimentations à la commercialisation effective de ses solutions et services, le périmètre élargi d'Olivier favorisera la mise en oeuvre des développements actuels et à venir."

Benoît Jacheet, CFO, se voit confirmé dans son rôle, Finance et Ressources Humaines, et voit son périmètre élargi pour couvrir les Ventes.

Charles Beigbeder ajoute : "Benoît a su consolider la situation financière de Navya pour soutenir l'accélération des développements technologiques mis en oeuvre ces 12 derniers mois. Il s'attaquera maintenant à la préparation de l'organisation commerciale pour la mise sur le marché des solutions et des services."

Pierre Lahutte, Chief Strategy and Development Officer, se voit confirmé dans son rôle, et voit son périmètre élargi pour couvrir le Product Management et Licensing d'une part et la Stratégie RSE de Navya d'autre part.

Pierre Lahutte assumera, à titre transitoire, la Présidence du Directoire de Navya.

Charles Beigbeder d'ajouter : "Navya peut s'appuyer sur sa grande expérience du secteur de la mobilité et du transport, secteur dans lesquels Pierre a déjà mis en oeuvre avec succès des technologies disruptives visant à réduire drastiquement les émissions notamment dans le domaine de l'électrification ou les motorisations au bio-méthane. Pierre a en outre contribué ces derniers mois à développer des partenariats très prometteurs pour le futur de Navya."

Le Conseil de surveillance de Navya a nommé sa Vice-Présidente, Mme Christiane Marcellier, référente RSE.

L'ensemble des décisions ci-dessus sont actées à l'issue de la réunion du Conseil de Surveillance qui s'est tenue ce vendredi 25 juin 2021.

Charles Beigbeder conclut : "Je remercie Etienne Hermite et Jérôme Rigaud pour leur contribution au développement de Navya au cours de ses dernières années, et j'ai grande confiance dans l'équipe du Directoire resserrée de Pierre Lahutte, Olivier Le Cornec et Benoît Jacheet pour passer en phase de commercialisation effective."