NAE lance la plateforme Fabrication Additive Normandie Polymères

(Boursier.com) — NAE a lancé le 3 octobre dernier la plateforme FAN Polymères. Subventionnée par la Région Normandie au titre du dispositif "Projets collaboratifs" et cofinancée par le Fonds Européen de Développement Régional, cette plateforme a pour ambition de développer un outil d'innovation et de compétitivité au service des acteurs normands : enseignants, étudiants, chercheurs, start-up et industriels, pour développer l'appropriation de ce procédé de fabrication innovant.

Elle réunit plusieurs partenaires du territoire : Arkema, CESI, 3 D&G, Demgy, Francofil, INSA Rouen Normandie (GPM), MSC Scanning, NAE, NES 3D et Polyvia Formation.