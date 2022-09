Nacon : 'Transport Fever 2 Console Edition' arrive sur console

(Boursier.com) — Nacon et Urban Games annoncent le développement de 'Transport Fever 2 Console Edition'. Ce jeu de simulation de transport offre la possibilité de créer tous les types d'infrastructures de transport dans le monde entier. Cette nouvelle version proposera des contrôles et une interface adaptés au jeu sur consoles. Les graphismes ont également été améliorés grâce à une refonte de tous les véhicules tels que les trains, les bus, les avions et les bateaux.

"Nous sommes heureux de nous associer à Urban Games et leur talentueuse équipe pour l'édition et la distribution de ce grand succès, dont les joueurs Consoles vont enfin pouvoir bénéficier. Ce jeu s'intègre parfaitement dans la ligne éditoriale de Nacon en proposant une expérience unique destinée à des joueurs passionnés", déclare Alain Falc, PDG de Nacon.

Transport Fever 2 Console Edition sera disponible sur PlayStation4, PlayStation5, Xbox One et Xbox Series en février 2023.