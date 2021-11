Nacon : ajustements des objectifs 2021/22 et 2022/23

(Boursier.com) — Nacon affiche au 1er semestre 2021/22 un chiffre d'affaires de 73 ME en retrait de 15,7% par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'activité du 1er semestre 2020/21 avait bénéficié de la dynamique exceptionnelle du marché des jeux vidéo et des accessoires pendant les premiers confinements.

L'activité Jeux du S1 2021/22 ressort à 27,3 ME, en baisse de 16,9%, du fait d'une activité éditoriale moins soutenue. Le back catalogue montre sa résilience avec un chiffre d'affaires de 16,2 ME représentant près de 60% du CA Jeux.

Les ventes Accessoires du S1 2021/22 s'élèvent à 43,7 ME, en baisse de 15,1% en raison de la base de comparaison élevée et des difficultés logistiques pour livrer la clientèle américaine.

La Marge Brute du S1 2021/22 atteint 38 ME, soit 52,1% du chiffre d'affaires. Malgré la forte hausse du coût de transport et des matières premières, le taux de marge se maintient à un niveau quasi-équivalent par rapport au S1 2020/21.

La faiblesse de l'activité éditoriale et la baisse des ventes accessoires constatées sur le semestre ont pour conséquence un recul du Résultat Opérationnel Courant à 8,4 ME, soit 11,6% du chiffre d'affaires.

Après déduction des charges liées aux plans d'actions gratuites pour 4 ME et d'impôts sur les bénéfices de (0,7) ME, le Résultat Net de la période atteint 3,8 ME, soit 5,2% du chiffre d'affaires.

A la fin septembre 2021, les fonds propres s'élevaient à 219 ME en hausse de 8,5 ME par rapport à fin mars 2021. Les disponibilités ressortent à 62,6 ME contre 96,7 ME à mars 2021 suite aux acquisitions de plusieurs studios et au développement du catalogue de jeux.

L'anticipation des commandes afin de sécuriser les ventes de fin d'année a généré une hausse des stocks ayant eu un impact défavorable sur la variation de BFR qui ressort à (2,5) ME. Le cash-flow opérationnel dégagé sur la période est de +17,7 ME. Le cash-flow lié à l'investissement s'établit à 45,6 ME, en nette progression par rapport aux périodes précédentes.

Perspectives : ajustements des objectifs 2021/22 et 2022/23

Afin d'optimiser ses revenus futurs, Nacon a décidé de reporter la sortie des jeux Vampire : The Masquerade- Swansong, Blood Bowl 3, Train Life et Hotel Life sur l'exercice 2022/23. Ce temps de développement supplémentaire permettra d'améliorer leur qualité et donc leur performance commerciale. Nacon n'anticipe donc plus l'amélioration escomptée de son activité au 2nd semestre 2021/22.

Le second semestre bénéficiera des sorties de Cricket 2022 (1,5 milliard d'adeptes dans le monde) et des versions du jeu Roguebook pour consoles (PlayStation et Xbox). Il sera par ailleurs marqué par le lancement de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox.

Compte-tenu du décalage de la sortie des 4 jeux mentionnés, NACON ajuste ses objectifs :

révision à la baisse des objectifs 2021/22 avec un CA compris entre 150 et 180 ME et un ROC aux environs de 20 ME.

révision à la hausse des objectifs 2022/23 avec un CA entre 250 et 300 ME et un taux de ROC supérieur à 20%. Cet exercice bénéficiera en effet d'une activité éditoriale très soutenue comprenant plus de 15 jeux vidéo parmi lesquels, Vampire : The Masquerade- Swansong, Steelrising, The Lord of the RingsX : Gollum, Session, Blood Bowl 3 et Test Drive Unlimited Solar Crown.

L'exercice 2023/24 bénéficiera également de cette dynamique de sorties avec à nouveau plus de 15 jeux attendus ainsi que d'une forte croissance du back catalogue.

Finalisation de l'acquisition du studio Ishtar Games

Suite à la levée des conditions suspensives NACON annonce avoir signé le protocole d'acquisition de 100% du capital de Ishtar Games le 25 novembre 2021.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021/22, le 24 janvier 2022, après Bourse.