MyCarSpot accélère son développement avec une levée de 1,2 ME

(Boursier.com) — MyCarSpot accélère son développement avec une levée de 1,2 ME menée par Irdi Soridec Gestion. La startup montpelliéraine MyCarSpot a développé une application mobile professionnelle pour gérer les principaux espaces partagés de l'entreprise : parking, bureaux et restaurants d'entreprise. Un pool bancaire mené par BPI complète l'apport en capital de 700 KE d'Irdi Soridec.

Cette levée de fonds de 1,2 ME est vouée à étendre la présence de MyCarSpot à l'international, renforcer son équipe commerciale et poursuivre la recherche et le développement.