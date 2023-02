Mutares SE & Co. KGaA en négociations exclusives pour le rachat de la société Walor International

(Boursier.com) — Mutares SE & Co. KGaA est entrée en négociations exclusives avec l'actionnaire majoritaire de la société Walor International en vue de son acquisition. Si celles-ci aboutissent, la société Walor International viendrait renforcer le segment Automobile & Mobilité en complément des autres activités spécialistes de la fabrication de pièces en acier (PrimoTECS, Rasche, Cimos et dans un futur proche les activités de Magna-Blanquefort) déjà présentes dans le portefeuille de Mutares SE & Co. KGaA.

La réalisation de l'acquisition envisagée reste soumise à l'aboutissement des négociations avec les créanciers et les actionnaires minoritaires de la société et est prévue au cours du deuxième trimestre 2023, un fois les CSE compétents dûment consultés et sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.

Walor International, dont le siège social est situé à Laval, en France, emploie plus de 1 200 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 200 millions d'euros.

La société est un leader européen dans la fabrication de pièces en acier forgé et usiné, offrant une gamme complète de produits pour les groupes motopropulseurs, les systèmes de direction, les pièces de châssis et de carrosseries comme les pièces de sécurité passive à destination des voitures passagers. Walor bénéficie d'une empreinte industrielle étendue, centrée sur la France mais également présente en Allemagne, en Roumanie, au Mexique et en Chine et s'appuie sur une gamme complète de technologies de forgeage, d'usinage et de décolletage.

Johannes Laumann, Directeur des investissements de Mutares, a commenté : "Nous avons franchi une première étape vers l'acquisition de Walor International, montrant ainsi à nouveau notre volonté d'investir dans les leaders industriels français et de permettre la consolidation des activités de forge et d'usinage au niveau européen. Nous sommes convaincus qu'avec la solide équipe de direction de Walor, nous serons en mesure de libérer encore davantage le potentiel de croissance et de rentabilité de la société pour conduire le groupe vers de nouveaux sommets et une rentabilité durable."