Mutares SE & Co. KGaA a soumis une offre de rachat pour acquérir SRT Group

(Boursier.com) — Mutares SE & Co. KGaA a soumis une offre engageante de rachat pour acquérir SRT Group auprès de Geopost SA. L'acquisition de cette société renforcera la présence de Mutares dans le secteur de la logistique et du transport en Europe. La transaction pourrait être finalisée avant la fin de l'année 2023, le projet est actuellement soumis aux instances représentatives du personnel concernées et devra faire l'objet des autorisations des organes de contrôle et gouvernance compétents.

SRT Group opère dans plus de 100 grandes villes européennes, générant plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise est un leader européen de la livraison urbaine "on demand", en particulier dans les secteurs de l'alimentation et de la petite distribution. Stuart s'appuie sur un modèle commercial innovant qui lui permet de répondre instantanément aux besoins de ses différents segments de clientèle.

L'entreprise est ainsi en mesure d'équilibrer l'offre et la demande pour livrer le client final à son domicile directement depuis des magasins ou des restaurants. Le développement du chiffre d'affaires de Stuart, notamment sur le segment alimentaire, souligne l'agilité des équipes de la société.

Johannes Laumann, Directeur des investissements de Mutares, a commenté : "nous nous réjouissons d'accueillir SRT Group au sein du groupe Mutares. Cela viendra renforcer notre profonde expertise en matière de transport et de logistique et nous permettra de nous positionner sur la mobilité de demain en entrant dans le segment, en pleine croissance, de la livraison urbaine "on demand". Le positionnement de SRT Group est fortement axé sur des solutions durables de livraison, nous sommes donc convaincus que la société est idéalement positionnée pour continuer à développer son activité. Ce succès s'appuiera à la fois sur l'expérience exceptionnelle, l'adaptabilité et la vision innovante de la direction et des partenaires de SRT Group et sur la connaissance des équipes opérationnelles de Mutares. Cette acquisition marquera une nouvelle étape importante dans la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires du groupe Mutares pour 2025."