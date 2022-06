(Boursier.com) — Mutares SE & Co. KGaA a signé un accord avec MANN+HUMMEL afin d'acquérir son activité de pièces plastiques haute performance pour des produits de non-filtration tels que des collecteurs d'admission d'air, des conduites d'air à haute pression et des réservoirs de fluide. Par ailleurs, dans le cadre de la transaction, Mutares et MANN+HUMMEL se sont accordés sur une coopération en matière de fabrication, qui contribuera aux 500 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'entreprise.

Le groupe MANN+HUMMEL, dont le siège social est situé à Ludwigsburg, en Allemagne, continuera à développer des solutions de filtration et de séparation intelligentes dans deux secteurs d'activité : le Transport et les Sciences de la Vie et de l'Environnement. L'objectif est de contribuer à une mobilité, un air et une eau plus propres.

Cette nouvelle acquisition renforcera le segment Automobile & Mobilité de Mutares. La réalisation de l'opération entraînera l'acquisition de l'ensemble des activités de MANN+HUMMEL, à l'exception des solutions de filtration et de séparation.

Les activités acquises se répartissent pour l'essentiel sur des sites de production à Bad Harzburg (Allemagne), Sonneberg (Allemagne) et Laval (France). Pour un total d'environ 1 500 employés. L'activité de MANN+HUMMEL est très bien positionnée sur le marché. Elle fournit, dans le monde entier, des équipementiers renommés de l'industrie automobile. Elle bénéficiera par ailleurs d'effets de synergies avec LMS et le groupe SFC Solutions, en offrant à leurs clients un large portefeuille produits de composants moulés par injection et de pièces en élastomère.