(Boursier.com) — Mutares SE & Co. KGaA a conclu avec succès l'acquisition de l'usine Magna à Blanquefort. Le site fabrique et assemble des systèmes de transmission complets pour l'industrie automobile.

L'usine de Blanquefort possède un savoir-faire historique dans la production de boîtes de vitesse haute gamme pour l'industrie automobile et dispose donc d'une expertise étendue en matière d'usinage et d'assemblage de systèmes de transmission.

L'usine produit des boîtes de vitesses complètes pour des véhicules hybrides, à essence et diesel. L'entreprise a généré des revenus d'environ 200 millions d'euros en 2022 et compte environ 740 employés.

L'usine offre un important potentiel d'optimisation opérationnelle et stratégique, notamment grâce aux effets de synergie pressentis avec les activités métalliques du segment Automobile & Mobilité de Mutares, qui comprend CIMOS, PrimoTECS Group, KICO et ISH Group.

Après l'acquisition de trois usines de Magna en Allemagne en juillet 2021, opérant désormais sous le nom de LMS, cette acquisition souligne la compétence, la confiance et la fiabilité de Mutares en tant que nouveau propriétaire.