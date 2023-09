Munic : des activités financées jusqu'à mi-2024

(Boursier.com) — A l'issue du 1er semestre de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires de Munic s'est établi à 6,3 millions d'euros, en repli de -30% par rapport au 1er semestre 2022, qui représentait une base de comparaison très élevée (+74% de croissance consécutive à une surréaction du marché à la pénurie inédite des composants l'année précédente). Par rapport au 1er semestre 2021, la croissance semestrielle s'est élevée à +21%.

Munic a enregistré un Ebitda de -0,5 ME (0,3 ME un an plus tôt). Ce recul de l'Ebitda est la conséquence du repli du niveau d'activité sur le semestre ainsi qu'à l'évolution défavorable de la parité euro/dollar qui a pesé à hauteur de -0,3 ME sur l'Ebitda du semestre.

Après prise en compte d'un crédit d'impôt sur les sociétés de 0,5 ME, le résultat net part du groupe s'établi à -2 ME sur le semestre (0,1 ME un an plus tôt).

Trésorerie

Au 30 juin 2023, les capitaux propres de Munic s'élevaient à 12,3 ME (14,3 ME 6 mois plus tôt). Les dettes financières ont diminué sur le semestre, ramenées désormais à 6,5 ME (6,9 ME à fin 2022).

A mi-exercice, Munic disposait d'une trésorerie disponible de 3,3 ME (3,2 ME à fin décembre 2022). La dette financière nette s'inscrit en diminution à -3,2 ME (-3,7 ME à fin 2022), représentant à fin juin un ratio de gearing net de 26%.

Cette position de trésorerie devrait permettre à Munic de financer ses activités jusqu'à mi-2024. En parallèle des actions déjà engagées sur l'opérationnel visant à accroître sa génération de trésorerie, la société travaille activement sur l'ensemble de ses sources de financement et à l'obtention de financements supplémentaires afin d'étendre cet horizon de trésorerie.

Perspectives

Après une année 2022 dynamique, caractérisée par une relance économique post-pandémie et une très forte demande en réaction à la pénurie des composants électroniques, le contexte économique s'est progressivement dégradé en 2023, incitant certains clients grands comptes à faire preuve d'une prudence accrue dans le lancement de leurs projets et leurs commandes.

Cette frilosité des donneurs d'ordre s'est matérialisée, au cours des dernières semaines, par des prises de commandes partielles et, pour certains clients, des reports de commandes sur 2024.

Dans ce contexte, Munic anticipe désormais un recul de son volume d'affaires en 2023, avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 15 ME sur l'exercice.

A plus long terme, Munic se donne toujours pour objectif d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2026, dont 25 ME générés à travers la plateforme EKKO, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.