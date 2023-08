Morgan Stanley prudent sur l'évolution des bénéfices en Europe

(Boursier.com) — La dynamique des résultats ralentit clairement en Europe. Selon les stratèges de Morgan Stanley, les comptes du 2ème trimestre confirment leur opinion selon laquelle les BPA s'affaibliront davantage au second semestre. La saison des résultats du 2e trimestre produit toujours une tendance globalement positive, mais elle a été la plus faible en trois ans en termes d'ampleur et de dépassement des attentes de BPA et de ventes.

Les équipes de la banque américaine soulignent que seulement 8% des entreprises ont fait mieux que prévu au niveau des revenus, soit le niveau le plus faible depuis 2018, tandis que 14% ont battu les attentes au niveau des BPA, le chiffre le plus bas de la période post-Covid. Elles s'attendent à ce que la tendance se poursuive au cours des prochains mois alors que les entreprises font face à des pressions accrues sur les marges et à un environnement plus compliqué. MS voit la tendance positive au niveau des BPA se poursuivre uniquement pour les grands groupes 'value', mais reste prudent sur les cycliques.