Moody's méfiant sur la dette des États de la zone euro

(Boursier.com) — Moody's abaisse à 'négative' la perspective associée à la dette des États de la zone euro pour 2020. L'agence explique son choix par la détérioration de l'environnement mondial et par le fait que la fragmentation politique dans de nombreux pays entrave les réformes et ralentira probablement les réponses politiques aux chocs internes ou externes. "Nos perspectives négatives pour la zone euro reflètent le fait que la plupart des États membres disposent d'une marge de manoeuvre limitée pour réagir à une détérioration de l'environnement extérieur", a déclaré Kathrin Muehlbronner, co-auteur du rapport.

"La détérioration de l'environnement mondial pèsera sur la croissance des économies ouvertes des États membres en 2020, même si une demande intérieure résistante, une politique monétaire souple et un certain assouplissement budgétaire en atténueront l'impact", précise Moody's.

Des ratios de dette publique encore élevés devraient toutefois limiter la marge de manoeuvre budgétaire des gouvernements en cas de ralentissement brutal : "de nombreux États souverains de la zone euro - en particulier la Belgique, Chypre, la France, la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne - ont des ratios de dette avoisinant 100 % du PIB (ou nettement plus élevés dans certains cas), ce qui est sans précédent depuis quelques décennies et limite considérablement leur capacité à utiliser la politique budgétaire pour amortir un ralentissement brutal de la croissance".

Enfin, la faiblesse du commerce mondial devrait continuer à freiner les exportations et la croissance, tandis que la faiblesse industrielle de l'Allemagne se répercutera sur le reste de la zone euro. Moody's prévoit une croissance molle du PIB de la zone euro de 1,2% en 2020, après +1,1% en 2019.