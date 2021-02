Montefiore Investment annonce avoir investi dans le Groupe ETLB

Montefiore Investment annonce avoir investi dans le Groupe ETLB









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Montefiore Investment, spécialiste de l'investissement dans les PME et ETI de services en France, annonce aujourd'hui avoir investi dans le Groupe ETLB, créateur et opérateur des enseignes de restauration "Côté Sushi" et "Maison Poké", pour l'aider à franchir une nouvelle étape de son développement.

Fondé en 2008 et présent à travers 32 restaurants dans toute la France, le groupe ETLB anime aujourd'hui deux concepts de restauration "fast casual" représentant 32 ME de volume d'affaires en périmètre de marque et s'est imposé comme un leader sur ce segment de restauration en développant une offre innovante et multicanale. La croissance annuelle a dépassé 30% sur les derniers exercices, soutenue par l'originalité des concepts et de l'expérience proposée aux clients.

Emmanuel Taib, Fondateur de Groupe ELTB, déclare : "Toutes les équipes et moi-même sommes ravis de ce partenariat avec Montefiore Investment qui partage notre vision stratégique et va nous faire bénéficier de son savoir-faire pour accélérer notre développement. Outre le renforcement de notre maillage territorial en France et en Europe, nous avons pour ambition d'étoffer notre portefeuille de marques à court terme grâce à la création de concepts culinaires novateurs."

Henri Topiol, Associé de Montefiore, ajoute : "Porté par un fondateur et des équipes de grande qualité, Groupe ETLB a adopté un positionnement qui nous paraît particulièrement pertinent face aux mutations du secteur. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à son développement."