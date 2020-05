Monstock annonce avoir bouclé un tour de table de 1,6 ME

Monstock annonce avoir bouclé un tour de table de 1,6 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Monstock annonce avoir bouclé un tour de table de 1,6 Millions d'euros, mené par le fond d'investissement Side Capital, avec le soutien de Bpifrance et de partenaires privés. Lancée en 2018 après 2 ans de 'R&D' par Guillaume Blanc, Monstock révolutionne la gestion des stocks et des flux etplus largement la Supply Chain Management et Logistique, grâce à une solution unique et complète pour répondre aux multiples usages des entreprises. Disponible en 9 langues, Monstock est déjà déployée chez plusieurs centaines de clients et utilisée dans 93 pays...