Molotov est aussi accessible depuis les navigateurs web sur PC

(Boursier.com) — La plateforme Molotov est désormais disponible depuis l'ensemble des navigateurs web des PC (Safari, Chrome, Firefox, Edge), sans passer par le téléchargement de son application qui reste toutefois nécessaire si l'on veut utiliser le service en mode offline (download to go).

Pour accéder à Molotov depuis un navigateur sur ordinateur, il suffit de taper l'url www.molotov.tv et de cliquer sur Ouvrir dans le navigateur.

L'accès au service nécessitera alors de renseigner ses identifiants (ou de se créer un compte gratuitement).

L'ensemble des offres et des fonctionnalités Premium de Molotov restent identiques à celles proposées dans son application mobile, tablette ou TV : l'enregistrement dans le cloud, le contrôle du direct, l'accès depuis l'Europe, 4 écrans en simultanée..., à l'exception du téléchargement hors connexion disponible uniquement via l'application à télécharger.