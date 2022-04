Moderna : LAB'SCIENCE s'engage dans la lutte contre le Covid-19

(Boursier.com) — LAB 'SCIENCE, pôle d'expertise en ingénierie et en construction d'environnements sous atmosphère contrôlée et en décontamination, a été sélectionné par la société RECIPHARM, spécialiste de la fabrication de produits pharmaceutiques sous licence, pour la construction d'un laboratoire de qualité afin de produire des doses du vaccin MODERNA.

RECIPHARM produit des doses de vaccin MODERNA sur son site de Monts, en Indre-et-Loire. Mais les quantités demandées par l'État dans le cadre de la lutte contre l'épidémie ne cessent d'augmenter et ont très vite nécessité de créer une extension du site pour accélérer la production.

C'est ainsi que RECIPHARM a contacté LAB'SCIENCE, pour concevoir et construire un laboratoire de qualité de 1.000 mètres carrés, sur ce même site de Monts, accolé à une unité de production modulaire. Les travaux ont débuté le 7 janvier et le laboratoire sera fonctionnel dès septembre 2022.

C'est d'abord la dimension locale de LAB'SCIENCE qui a séduit RECIPHARM. Mais la société avait également besoin de l'expertise de LAB'SCIENCE en conception et réalisation de laboratoires dans le monde pharmaceutique pour finaliser le projet et le mettre en oeuvre, celui-ci n'étant qu'en phase de pré-étude au moment de la consultation.

Pour LAB'SCIENCE, ce projet à 2,8 millions d'euros représente surtout une vraie fierté : "Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons cherché à nous engager, grâce à notre expertise, pour accompagner le plan de relance mis en place par l'État et aider les entreprises et collectivités à traverser au mieux cette période. Ce projet est en totale adéquation avec nos valeurs et nous permet également d'asseoir notre savoir-faire dans le secteur pharmaceutique", explique Laurent CHAIGNEAU, Directeur Général de LAB'SCIENCE.