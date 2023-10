Mirova vise 2 MdsE pour sa sixième stratégie dédiée aux infrastructures de transition énergétique

(Boursier.com) — Mirova , affilié de Natixis Investment Managers dédié à la finance durable, annonce le projet de lancement de Mirova Energy Transition 6 (MET6), sa sixième stratégie dédiée aux infrastructures de transition énergétique, avec pour objectif de lever jusqu'à 2 milliards d'euros.

Ce nouveau millésime continuera de soutenir la décarbonation principalement en Europe, où les besoins en énergies renouvelables n'ont jamais été aussi importants.

Mirova Energy Transition 6 (MET6) contribuera à répondre aux besoins de financement pour des infrastructures résilientes indispensables à la décarbonation de nos modes de production et de consommation d'énergie. MET6 s'appuiera sur le succès des fonds précédents et conservera des modalités d'interventions flexibles : prise de participation majoritaire ou minoritaire, financement en fonds propres ou dette subordonnée, en s'appuyant sur la solide expertise technique de ses équipes et sur ses relations privilégiées avec les acteurs établis dans l'industrie. La nouvelle stratégie d'investissement succèdera à Mirova Energy Transition 5 (MET5) : lancé en février 2021, le fonds avait dépassé sa cible et était parvenu à collecter 1,6 milliards d'euros en moins de 18 mois.

Cette nouvelle stratégie visera à financer des technologies éprouvées (éolien terrestre et maritime, photovoltaïque, hydro-électricité, stockage, efficacité énergétique) tout en continuant à soutenir le développement de la mobilité électrique et de l'hydrogène bas-carbone. L'équipe de MET6 a pour objectif d'identifier des promoteurs de projets et de leur apporter les moyens financiers pour accompagner leur phase de développement, sur l'ensemble du cycle de vie des projets.

Nombreuses opportunités

L'équipe de Mirova travaille activement sur de nombreuses opportunités qui pourraient permettre un déploiement rapide du fonds avec des investissements dès 2024.

Si le coeur de cible du déploiement des fonds reste l'Europe, une partie des investissements pourront être réalisés dans d'autres pays membres de l'OCDE, notamment en Asie pour étendre à cette région les partenariats noués avec des développeurs européens, en dupliquant des modèles éprouvés.

Afin d'accompagner cette croissance, l'équipe Infrastructures de Transition Énergétique de Mirova qui travaille sur les fonds OCDE s'est renforcée et rassemble aujourd'hui 29 collaborateurs (contre 22 en 2022). Avec plus de 20 ans d'expérience d'investissement dans les énergies renouvelables, l'équipe gère 3,5 milliards d'euros et a financé plus de 1.000 projets dans 48 pays en Europe, en Asie et en Afrique. Elle s'appuiera sur le bureau de Mirova à Singapour à la fois dans sa levée de fonds et dans son déploiement.

Raphaël Lance, Managing Director of Energy Transition Funds chez Mirova, commente : "Nous sommes fiers de pouvoir poursuivre nos investissements avec ce nouveau millésime et de le proposer aux investisseurs institutionnels qui souhaitent contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. MET6 doit permettre l'apport de capitaux importants pour financer et accompagner le développement d'acteurs innovants sur toute la chaîne de valeur de l'énergie propre et contribuer à l'accélération de la décarbonation en Europe.

En tant qu'investisseur responsable, Mirova poursuit ainsi son engagement en faveur de solutions d'investissement visant à conjuguer rendement et impact positif sur la société.

Pour que le réchauffement climatique ne dépasse à 1,5 oC, comme le prévoit l'Accord de Paris, les émissions de gaz à effet de serre (GES) doivent être réduites de 45% d'ici 2030 et atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Pour y parvenir, il est nécessaire d'investir massivement dans les énergies propres, de l'ordre de 4 à 5.000 milliards de dollars US par an mondialement d'ici à 2030.