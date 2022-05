Mirakl : partenariat stratégique avec Japan Cloud

(Boursier.com) — Mirakl , leader des solutions Saas de marketplace, annonce ce jour avoir conclu un partenariat stratégique avec Japan Cloud pour lancer son activité au Japon. Grâce à cette nouvelle coentreprise, Mirakl K.K., les distributeurs et acteurs du B2B japonais seront en mesure de lancer et de déployer une marketplace en utilisant la technologie de marketplace SaaS la plus avancée au monde.

Tokyo devient ainsi le 10ème bureau de Mirakl dans le monde. L'entreprise créée en 2012 en France est présente dans plus de 15 pays et dispose de bureaux à Paris, Boston, Londres, Munich, Barcelone, Bordeaux, Chicago, Singapour, Sydney et maintenant Tokyo. Mirakl connaît une très forte croissance à l'international. En 2021, elle a réalisé 80% de son chiffre d'affaires à l'export.